Национальные блюда попробовали хабаровчане на «Днях районов края» Фото: минтуризма Хабаровского края

4 февраля в парке имени Муравьева-Амурского состоялось открытие фестиваля «Дни районов Хабаровского края». Его гостями стали около 500 жителей города. Для них приготовили необычные угощения, традиционные для разных территорий региона.

- Все наши районы славятся своим гостеприимством и радушием. Поэтому не обошлось без угощений. Было приготовлено 400 порций талы из сига, 250 литров чая с таежными травами и почти 375 килограммов каши по-хабаровски! - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Напомним, главная задача проекта - рассказать, чем богат и уникален один из самых больших регионов России.

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