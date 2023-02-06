Юрий Трутнев положительно оценил развитие Хабаровского края в условиях санкций Фото: официальный сайт Юрия Трутнева

На прошлой неделе в Хабаровском крае побывал зампред правительства-полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он подвел итоги развития региона в 2022 году на совещании в Хабаровске.

Так, в прошлом году по проектам с господдержкой Дальний Восток осуществил 537 миллиардов рублей инвестиций. В ДВО появилось 140 новых предприятий и 14 тысяч рабочих мест. А по вводу жилья, инвестициям в основной капитал и производству сельскохозяйственной продукции темпы развития в регионе и вовсе в 1,5-2 раза выше средних по России. Кроме того, на Дальнем Востоке появилось 188 социальных объектов по «Единой субсидии» и нацпроектам. Новое жилье появилось у 26 тысяч семей по «Дальневосточной ипотеке». Безработных стало на 33,6% меньше.

Санкции не помешали экономике и социальной сфере края. По словам губернатора Михаила Дегтярева, в 2022 году индекс промышленного производства составил 102,5 %.

В этом году краевые власти продолжат уделять особое внимание поддержке ключевых системообразующих предприятий (СОП). Таких в регионе сейчас 174. С сентября прошлого года у них устойчивая загрузка, а проблемы получается решать быстро. Как пример – «реанимация» Дальневосточного авиационного сервисного центра. Теперь у предприятия новые контракты на капремонт вертолетной техники.

Серьезную работу власти ведут с предприятиями, работающими на нужды СВО. В Хабаровском крае начало работу производство армейских палаток и амуниции. Местная компания «Сониктранс» готовится к серийному выпуску высокопроходимых тактических вездеходов - багги. Пока первые образцы проходят тестирование на полигонах Восточного военного округа. В месяц на заводе будут производить до 20 автомобилей. Сейчас нужно построить цех в две тысячи «квадратов» и внедрить полноценную конвейерную линию сборки.

Объем инвестиций в ТОР в прошлом году в Хабаровском крае вырос больше, чем в 1,5 раза. Расширили ТОРы «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» под реализацию семи инвестпроектов. Среди них, например, организация в регионе производства легкомоторного самолета «Байкал». Старт производства намечен на 2025 год.

- Неплохие итоги года как в целом по Дальнему Востоку, так и в Хабаровском крае. Губернатор поднял ряд вопросов, которые относятся к компетенции федеральных министерств и ведомств. Мы подготовим протокол, будем вместе помогать краю развиваться, - подытожил Юрий Трутнев.

Другими вопросами, например по экспорту леса, достройке паромов и селу Дальневосточное, полпред обещал обязательно заняться.

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