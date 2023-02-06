Почти 900 хабаровчан переедут из аварийного жилья в новые квартиры в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается программа расселения ветхого жилья. В прошлом году на эти цели было выделено 321,7 миллиона рублей из регионального и больше 700 тысяч из городского бюджетов. Эти средства позволили обеспечить новыми квартирами 40 семей, ранее живших в бараках на проспекте 60-летия Октября. Еще 35 семей получили денежные компенсации в сумме 133 миллионов рублей.

- Благодаря правительству края мы получаем дополнительное финансирование на расселение ветхого жилья. Задача на ближайшие годы стоит серьезная. Будем делать все, чтобы жизнь горожан стала комфортней, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В этом году в городе построят новые дома для расселения бараков. Планируется, что в новые квартиры переедут 896 хабаровчан.

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