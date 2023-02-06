Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил наладить контакт с семьями мобилизованных

В Хабаровске продолжается работа по поддержке семей мобилизованных горожан Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается работа по поддержке семей мобилизованных горожан. Процесс находится на особом контроле у мэра города. Сергей Кравчук заявил, что главная задача - помогать людям своевременно. С каждой семьей должен быть налажен постоянный контакт.

В комитете по управлению Центральным районом рассказали, что у некоторых семей возникают проблемы с оформлением документов и бытовые трудности.

- Очень важно не оставлять без внимания ни одну семью, ведь многим требуется психологическая и юридическая помощь. Жизнь продолжается, не стоит на месте, - сообщили специалисты комитета.

Одну из семей мобилизованных Тамара Протопопова, заммэра и по совместительству председатель комитета администрации по управлению Центральным районом, посетила лично. Она поздравила их с рождением сына, пожелала маме и малышу скорой встречи с отцом. Замглавы города также подчеркнула, что администрация всегда готова помочь, в том числе и с зачислением старшего ребенка в ближайшую по месту жительства школу.

Также специалисты комитета проработали вопрос об оказании адресной помощи семье. Сотрудники компании «Спецодежда ДВ» передали набор для новорожденного ребенка: пеленки, ползунки, полотенца. А центр по работе с населением «Содружество» выделил подгузники, молочную смесь, одноразовые пеленки и салфетки.

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