В Законодательной думе Хабаровска обсудили использование бюджетных средств в строительстве Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края прошло очередное заседание комитета по вопросам социальной политики. На нем депутаты обсудили эффективность использования бюджетных средств, выделенных на строительство межрайонного патологоанатомического отделения Вяземской центральной районной больницы.

Депутаты постоянно контролируют ввод в эксплуатацию больницы. На площадке краевого парламент они не раз проводили рабочие совещания вместе с представителями краевых минздрава и минстроя, администрации Вяземского района и других заинтересованных ведомств.

В 2017 году служба заказчика министерства строительства Хабаровского края заключила контракт на строительство больницы. Работы должны были закончить до 1 апреля 2019 года, но сделали это позже - в августе 2020. Заработало отделение только в июле прошлого года - на это повлияли замечания и нарушения, которые касались получения санитарно-эпидемиологического заключения.

- В проверяемом периоде (2017-2021 годы) действия службы заказчика привели к избыточным расходам Вяземской районной больницы в размере 1 163,6 тысячи рублей. Кроме того, служба заказчика не приняла меры по взысканию неустойки в сумме 12 097,03 тысячи рублей за ненадлежащее исполнение ООО «Альянс-Стройиндустрия» своих обязательств по контракту на строительство патологоанатомического отделения, - говорят в Законодательной думе Хабаровского края.

Отчеты по результатам контрольно-счетная палата направила губернатору и министерству строительства края. Но депутатов принятые меры реагирования не устроили. К тому же не прозвучали конкретные имена руководителей, по вине которых были сорваны сроки и неэффективно использованы бюджетные деньги.

- Все учреждения здравоохранения финансируются из бюджета края. Вяземская больница могла использовать на альтернативные цели внебюджетные доходы, потраченные на исправление ошибок. Не согласна с формализованным выводом, что израсходованные средства не являются краевыми, - отметила Ирина Зикунова, спикер краевого парламента.

В итоге комитет порекомендовал контрольно-счетной палате обратиться в правоохранительные органы, а минздраву дали несколько рекомендаций:

- при разработке заданий на объекты капитального строительства медучреждений, финансируемых из краевого и федерального бюджетов, учитывать требования Градостроительного кодекса РФ, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- при планировании строительства новых медучреждений укомплектовывать штат сотрудниками;

- укомплектовать штат Вяземской центральной районной больницы врачом-патологоанатомом, медицинскими лабораторными техниками.

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