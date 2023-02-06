Ветреная погода ждет Хабаровский край 7 февраля Фото: Администрация Хабаровска

По прогнозам синоптиков, погода в Хабаровске 7 февраля будет бесснежной. Ночью столбик термометра покажет от -21 до -23, а днем от -10 до -12. Юго-западный ветер поднимется до 7-12 метров в секунду.

В Хабаровском крае 7 февраля погода будет морозной. Небольшой снег возможен в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районе. На остальных территориях осадков не ожидается. Ветер в регионе в среднем будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду.

На юге ночью будет от -21 до -26, днем - от -8 до -13. В центральных районах ожидается от -21 до -37 ночью и от -10 до -20 днем. На северных территориях температура упадет ночью от -22 до -39, а днем поднимется от -19 до -24 градусов.

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