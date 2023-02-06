Около 500 человек попробовали угощения с национальным акцентом на «Днях районов Хабаровского края»

На минувших выходных в регионе прошли «Дни районов Хабаровского края» Фото: правительство Хабаровского края

На минувших выходных в регионе прошли «Дни районов Хабаровского края» (0+). Мероприятие провели в парке имени Муравьева-Амурского недалеко от открытой сцены «Ракушка». В нем приняли участие около 500 человек - жителей и гостей краевого центра.

- «Дни районов Хабаровского края» - это проект, который реализуется по поручению губернатора Михаила Дегтярева и направлен на то, чтобы у каждого из нас была возможность больше узнать о наших районах и достопримечательностях края. И такое мероприятие может перерасти в замечательную добрую традицию, ведь Хабаровский край - это уникальный регион, где проживают замечательные люди, - поприветствовал участников Андрей Базилевский, сенатор РФ.

Цель мероприятия проста - рассказать и показать, чем уникален и разнообразен Хабаровский край. Гостям презентовали восемь районов и их самые яркие события.

Как отметила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус, все районы славятся своим гостеприимством и радушием, поэтому не обошлось без угощений. Для «Дней районов Хабаровского края» приготовили 400 порций талы из сига, 250 литров чая с таежными травами и почти 375 килограммов каши по-хабаровски.

В ближайшее время на сайте регионального туристского информационного центра (ТИЦ) появится подробный календарь событий с актуальной информацией о том, где и когда пройдут самые массовые, интересные и зрелищные мероприятия.

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