Число пациентов с коронавирусом увеличилось в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сравнении с прошлым месяцем количество пациентов с COVID-19 в Хабаровском крае увеличилось. Только за последнюю неделю врачи диагностировали 310 новых случаев заражения.

- С 30 января по 5 февраля уровень госпитализаций сохранился на прежнем уровне - 1-2%. В больницы края попали 12 человек, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.

За неделю выздоровели 247 пациентов, а с начала пандемии коронавирус перебороли уже 225,56 тысячи человек. При этом каждый пятый житель края переболел ковидом. Сейчас ситуация с пандемией оценивается как стабильная.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.