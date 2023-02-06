В Хабаровске появится дальневосточная школа гостеприимства

Школа гостеприимства предполагает развитие главных отраслей организации отдыха Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске создадут школу развития индустрии гостеприимства. Проект поддержал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Школа гостеприимства предполагает развитие главных отраслей организации отдыха - питание, размещение туристов, отели, логистика и безопасность. Цель - создать сервис мирового уровня.

- И это не только про то, что сервис в кафе и гостиницах станет лучше. Это гораздо шире: и транспортные перевозки, и социальное обслуживание, и развитие туризма, - рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края.

Сначала планируется обучить преподавателей, которые потом уже станут готовить специалистов. Подобная школа создается и в Москве, она будет работать параллельно хабаровской.

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