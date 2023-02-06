Врачи Хабаровского края получили первые социальные выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января 2023 года медицинским работникам Хабаровского края будут выплачивать специальные соцвыплаты, которые установили в правительстве региона. Социальный фонд России (СФР) уже перевел первые платежи на сумму 973 тысяч рублей. Доплаты получили 106 человек.

- По мере поступления реестров работников из медучреждений специалисты фонда делают начисления. Поддержку получат все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в фонд не нужно. Территориальные отделения СФР перечисляют средства в течение семи рабочих дней, - сказал Сергей Чирков, председатель СФР.

Размер выплаты в Хабаровском крае варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

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