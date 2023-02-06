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НовостиОбщество6 февраля 2023 6:15

Врачи Хабаровского края получили первые социальные выплаты

Краевое отделение Социального фонда России уже перечислило деньги
Александра ЯВИЩЕНКО
Врачи Хабаровского края получили первые социальные выплаты

Врачи Хабаровского края получили первые социальные выплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января 2023 года медицинским работникам Хабаровского края будут выплачивать специальные соцвыплаты, которые установили в правительстве региона. Социальный фонд России (СФР) уже перевел первые платежи на сумму 973 тысяч рублей. Доплаты получили 106 человек.

- По мере поступления реестров работников из медучреждений специалисты фонда делают начисления. Поддержку получат все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в фонд не нужно. Территориальные отделения СФР перечисляют средства в течение семи рабочих дней, - сказал Сергей Чирков, председатель СФР.

Размер выплаты в Хабаровском крае варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

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