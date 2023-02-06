Ремонт трассы Комсомольск – Чегдомын закончится в 2024 году Фото: минтранс Хабаровского края

Дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын включена в стратегию развития региона до 2026 года как один из приоритетных проектов. Из федерального бюджета на ее ремонт выделено 420 миллионов рублей. Реконструкция трассы, соединяющей три района и 17 населенных пунктов, началась в 2022 году. За счет допфинансирования были проведены работы на двух участках дороги общей протяженностью 19 километров, включая семь мостов.

- В этом году будут вестись работы по устройству основания, укладке металлических гофрированных труб в местах водотоков, строительству мостов и другие, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

В 2023 году на участке со 165 по 174 километр начнут укладку асфальта, а с 191 по 200 километр в - 2024-м. Сдать дорогу в эксплуатацию планируется осенью 2024-го.

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