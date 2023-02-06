Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 6:54

Полузатопленный теплоход «Комсомольск» достанут из Амура в Хабаровске

Судно в районе затона угрожает безопасности и портит окружающую среду
Александра ЯВИЩЕНКО
Полузатопленный теплоход «Комсомольск» вытащат из Амура в Хабаровске

Полузатопленный теплоход «Комсомольск» вытащат из Амура в Хабаровске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сентябре 2022 года транспортная прокуратура Хабаровска установила, что в Амурской протоке в районе затона находится полузатопленный рефрижераторный теплоход «Комсомольск». Он давно уже не на ходу, а его корпус почти полностью разрушен.

- Бесконтрольное нахождение теплохода в воде негативно влияет на окружающую среду и создает угрозу безопасности судоходства. В связи с этим в суд был подан иск с требованием возложить обязанности на владельца корабля удалить его из акватории, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Судья удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.