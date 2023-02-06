Полузатопленный теплоход «Комсомольск» достанут из Амура в Хабаровске

Полузатопленный теплоход «Комсомольск» вытащат из Амура в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сентябре 2022 года транспортная прокуратура Хабаровска установила, что в Амурской протоке в районе затона находится полузатопленный рефрижераторный теплоход «Комсомольск». Он давно уже не на ходу, а его корпус почти полностью разрушен.

- Бесконтрольное нахождение теплохода в воде негативно влияет на окружающую среду и создает угрозу безопасности судоходства. В связи с этим в суд был подан иск с требованием возложить обязанности на владельца корабля удалить его из акватории, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Судья удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

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