В Магадане бывшего сотрудника ГИБДД осудили за превышение должностных полномочий
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Магадане бывший сотрудник Госавтоинспекции выслушал приговор суда. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2020 года предприниматель, занимающийся грузоперевозками, отправил в рейс водителя. Сотрудник бизнесмена ехал на тягаче со сломанным тахографом и без путевого листа с отметкой о пройденном перед рейсом медосмотре. По дороге его остановили инспекторы ГИБДД.
Чтобы избежать ответственности, предприниматель обратился к знакомому сотруднику Госавтоинспекции и попросил замять дело. Тот выполнил просьбу, позвонив коллеге и убедив, что нарушения тут нет.
- Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Магаданской области, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.
Суд назначил уже бывшему инспектору штраф в 60 тысяч рублей. Кроме того, два года он не сможет работать на госслужбе и в правоохранительных органах. Приговор в законную силу пока не вступил.
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