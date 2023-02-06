Хабаровчане предпочли парк Динамо ледовому городку на площади Ленина Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Обе локации для зимнего отдыха в центре города пользовались популярностью среди хабаровчан и гостей города в декабре и январе этого года. Но самой «цифровой» ледяной площадкой оказался городок, установленный в парке «Динамо». На его долю пришлось 52% мобильного интернет-трафика в сети оператора.

Главной городской площадкой считается парк «Динамо». На входе его посетителей встречали Дед Мороз и его внучка Снегурочка, а эпицентром традиционно стала новогодняя елка высотой 23 метра, а также неизменный символ парка - горки и Гулливер.

Второе место у ледового городка на площади Ленина. В этом году концепция и дизайн оформления городка полностью изменились. Помимо новых развлечений полностью обновилась цветовая гамма, вокруг пешеходных аллей установили маленькие елочки, добавили 11 арт-объектов. Традиционно площадь украшали ледяные фигуры и горки.

Наиболее «качающим» днем этого года на ледовых площадках Хабаровска стала пятница, 13 января. В этот день отдыхающие потребили в сети «МегаФона» в два раза больше мобильного интернет-трафика, чем в обычный день. Возможно, жители предпочли завершить первую рабочую неделю нового года отдыхом на свежем воздухе, заодно отметив Старый Новый год.

- Каждый год центральную часть города преображают к новогодним праздникам. Здесь можно покататься на горках, сделать красивые фото, встречаться с друзьями и просто гулять, наслаждаясь праздничной атмосферой. Наша задача сделать так, чтобы жители и гости региона оставались на связи даже в часы пиковой нагрузки на сеть и при больших скоплениях людей. Работы, проведенные на сети, позволили нашим абонентам с комфортом пользоваться мобильным интернетом: постить в соцсети сторис и фото, совершать видеозвонки в мессенджерах, слушать музыку онлайн и пользоваться любимыми приложениями, - отмечает Дмитрий Оловянников, директор хабаровского регионального отделения «МегаФона» .