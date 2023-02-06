Спортсмены Хабаровского края победили в гонках на собачьих упряжках «Амурская метель»

В Хабаровском крае прошла традиционная гонка на собачьих упряжках Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошла традиционная гонка на собачьих упряжках «Амурская метель». Соревнования состоялись во время третьего этапа Кубка России по ездовому спорту, а также чемпионата и первенства края. За награды боролись каюры со своими питомцами из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского и Артема. На старты вышли около 50 участников.

По информации министерства спорта Хабаровского края, в этом году трассу впервые проложили в селе Краснореченское Хабаровского района. Медали выдавали за победу в нескольких направлениях: лыжи-спринт (мужчины и женщины) и нарта-спринт (2, 4 и 6 собак).

В общем зачете львиную долю медалей забрали участники из Хабаровского края. В дисциплине лыжи-спринт победили Данил Куцев и Лариса Черных, в забегах нарта-спринт - Екатерина Ирошникова (две собаки) и Роман Бочкарев (шесть собак). Только в нарта-спринте с четырьмя собаками победила жительница Петропавловска-Камчатского Наталья Орехова. Среди юниорок тоже победила хабаровчанка - Мария Харченко.

- Наши спортсмены успешно выступили на этих состязаниях. Есть достойные результаты - как в зачете этапа Кубка страны, так и на чемпионате и первенстве края. Отмечу, что, по сравнению с осенней гонкой, в этот раз участок, который преодолевали каюры, был не самый сложный, а сама трасса достаточно снежная. Также в рамках соревнований мы по традиции провели детские старты, где, в принципе, не было победителей и проигравших. Самым маленьким участником у нас был Всеволод Колисниченко - на момент заездов ему исполнился год и пять месяцев, - рассказала Елена Домницкая, председатель региональной организации «Хабаровский центр ездового спорта «Тандем», главный судья соревнований.

Следующие состязания ждут хабаровчан в конце недели в другом месте - Петропавловске-Камчатском. Гонка на собачьих упряжках «Берингия. Авача - 2023» начнется в субботу, 11 февраля, и пройдет в статусе чемпионата двух и более федеральных округов по снежным дисциплинам ездового спорта. На этих соревнованиях край представят Ирина Латышева и Юлия Интюк.

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