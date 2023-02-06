Завод по производству детских площадок построят в Хабаровске Фото: корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

Завод по производству детских игровых и спортивных площадок появится в Хабаровске. В корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что предприятие будет выпускать экологически чистое и надежное оборудование.

Для реализации проекта компания «МПпром» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Производство начнется в 2026 году. Завод сможет выпускать до 620 единиц продукции в год. Это и качели, и игровые городки, и спорткомплексы. Вложения в инвестпроект составят 118,3 миллиона рублей.

- Производственный комплекс будет выпускать современную, полностью безопасную продукцию, которая позволит снизить детский травматизм и будет отвечать всем нормам и стандартам, - сообщила Ульяна Балябина, генеральный директор ООО «МПпром».

О том, что площадки долговечны и экологичны, говорят сертификаты на комплектацию от проверенных поставщиков. Планируется, что основными клиентами предприятия станут управляющие компании, застройщики, администрации муниципалитетов, ТСЖ, образовательные и спортивные учреждения.

С поставщиками и потребителями выстроят долгосрочные контрактные отношения – это поможет наладить устойчивый производственный процесс. В 2026 году планируется продать 465 единиц оборудования, а с 2027 года цифра увеличится до 620 единиц.

- Компании «МПпром» предоставлен земельный участок на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск», также предприятие будет обеспечено необходимой инфраструктурой – водой, электроэнергией, подключено к системам водоотведения и ливневой канализации. Мы будем сопровождать проект на всех этапах, - прокомментировала Ирина Серова, директор КРДВ Хабаровск.

Сейчас резиденты ТОР «Хабаровск» реализуют 57 проектов по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Фактически бизнес вложил в экономику региона 15,8 миллиарда рублей, создал свыше 1,7 тысяч рабочих мест.