Муж в дверь, жена за ремень: жительница Колымы жестоко обращалась со своими малолетними детьми Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Колыме завели уголовное дело на многодетную мать. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области, в дежурную часть сообщили, что женщина злоупотребляет алкогольными напитками и жестоко обращается со своими детьми.

Семья проживает в поселке Эвенск Магаданской области. У супругов трое малолетних детей. Ненадлежащее поведение мать позволяет себе именно тогда, когда ее супруг уезжает в командировки. После сигнала к ней приехал участковый и представители органов опеки.

- Полицейскими отделения МВД России по Северо-Эвенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением», - сообщили в полиции.

Сейчас колымчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенные поступки ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.