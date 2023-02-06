В Хабаровске врачи удалили редкую в истории медицины опухоль Фото: краевая клиническя больница №1 имени профессора С. И. Сергеева

С редким для истории медицины случаем столкнулись врачи-лоры краевой клинической больницы №1 имени профессора С. И. Сергеева в Хабаровске. Они удалили пациенту огромную опухоль.

На операционном столе специалистов оказался молодой человек из Приморского края. Там его наблюдали разные врачи, но сделать ничего не смогли. У пациента в шее оказалась огромная опухоль. УЗИ и исследования показали, что это - многокамерная киста. Для медицины это редкий и поистине уникальный случай.

Первая операция прошла у мужчины семь лет назад. Тогда ему поставили диагноз «срединная киста шеи». Но это не помогло - новообразование появилось снова спустя два года. Несколько раз врачи пытались удалить его, но толку от этого не было.

В итоге мужчина попал к хабаровским медикам, а именно к Александру Карпову, врачу краевой больницы. Специалист окончил ординатуру по онкологии, и сегодня он - высококлассный врач по направлению «голова - шея». Оно предполагает удаление различных опухолей - и доброкачественных, и злокачественных.

- Операция длилась пять часов и осложнялась тем, что в процесс были вовлечены нервы и магистральные сосуды, которые нужно было очень аккуратно выделять, чтобы сохранить качество жизни пациента, - рассказали представители больницы.

Оперировал пациента сам Александр Карпов, ассистировала специалисту врач Валерия Брынчик. Состояние мужчины сейчас расценивают как удовлетворительное. Пациент ждет результатов гистологии.

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