Химический завод Хабаровска станет лучше работать благодаря нацпроекту Фото: правительство Хабаровского края

Производительность труда станет лучше у химического завода «Формула-ДВ» в Хабаровске. Это стало возможным благодаря одноименному национальному проекту. По программе работа улучшится минимум на 22 предприятиях до конца 2024 года.

Завод изготавливает технические, медицинские и пищевые газы. Его руководство планирует увеличивать производительность труда сотрудников минимум на 5% каждый год, начиная с текущего. Поможет им в этом нацпроект, уверены специалисты.

В правительстве Хабаровского края рассказали, что завод работает уже больше 30 лет. Продукция предприятия популярна у медицинских учреждений, в сельском хозяйстве и промышленности не только в регионе, но и за его пределами. Ее приобретают организации со всего Дальнего Востока.

По нацпроекту «Производительность труда» компания-участник получает поддержку от государства в развитии. К слову, стать участником может любое предприятие одной из базовых несырьевых отраслей, к которым относятся обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. Организационно-правовая форма значения не имеет, но имеет выручка: она должна составлять минимум 400 миллионов рублей в год. А доля участия иностранного капитала не может превышать половины от всего объема.

- Под условия нацпроекта в Хабаровском крае подходят более 200 организаций. До конца 2024 года бесплатную адресную государственную поддержку получат еще 22 предприятия, - отметил Дмитрий Пугачев, заместитель министра экономического развития края.

Работу участников проекта оценивают эксперты Регионального центра компетенций. Они находят слабые места, учат сотрудников бережливому производству, анализу и другим тонкостям. Экономический эффект от этого есть - и немалый. Только за прошлый год он превысил десятки миллионов рублей.

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