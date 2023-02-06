В Хабаровском крае будут стимулировать внутренний спрос на продукцию ЛПК Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае появились проблемы в отрасли переработки древесины. Причиной тому стали введенные против России санкции. И чтобы решить этот вопрос, власти решили простимулировать внутренний спрос за счет строительства.

Больше половины изготовляемой на Дальнем Востоке лесной продукции приходится как раз на Хабаровский край. Но влияние санкций дали о себе знать. Специалисты отрасли остро чувствуют это уже больше полугода – с лета 2022-го. Тогда основной задачей компаний было хотя бы сохранить рабочие места и производственные мощности.

- Мы детально погружаемся в то, что происходит в отрасли, смотрим производство, разговариваем с компаниями, чтобы иметь полное представление о нынешней ситуации и о том, что нужно сделать, чтобы она стала долгосрочно устойчивой, - отметил Максим Орешкин, помощник президента РФ, на Дальнем Востоке.

Власти решили рассмотреть стимулирование внутреннего спроса. Специалисты считают, что это поможет найти неординарные, а главное, оперативные, способы решений сложной проблемы.

Одним из таких вариантов власти считают деревянное домостроительство. А результатом может стать, к тому же, еще и развитие деревообработки в Хабаровском крае. Кроме того, сейчас развивается проект «Дальневосточный квартал» и промышленно-строительный кластер.

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