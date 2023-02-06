Художница из Хабаровского края заняла третье место на международном конкурсе

Лиза стала номинантом международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» Фото: администрация Ванинского района

Елизавета Польских – жительница поселка Ванино Хабаровского края. А еще она является ученицей художественного отделения Детской школы искусств и делает успехи в творчестве.

Недавно Лиза стала номинантом международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В администрации Ванинского района рассказали, что за свою работу девушке вручили диплом.

- В номинации «Основная тематика» начинающий художник получила диплом III степени за работу «Сергий Радонежский всея России чудотворец», - написали в социальных сетях администрации.

Награду Елизавета Польских получила 27 января во время XXXI международных Рождественских образовательных чтений. Церемония награждения состоялась в московском Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Там хабаровчанку приветствовали вместе с ее преподавателем Ниной Николаевой.

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