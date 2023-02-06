Житель Магадана отправится на 4,5 года в колонию за сбыт наркотиков в составе ОПГ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане вынесли приговор наркокурьеру. По информации прокуратуры, 21-летний горожанин виновен в сбыте 500 граммов наркотика.

Молодой человек обвиняется по нескольким пунктам уголовной статьи 228 - незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере с использованием интернета.

В ОПГ, занимающуюся оборотом наркотиков через интернет-магазин, горожанин вступил в мае 2022 года. По полученным координатам он нашел тайник, расфасовал запрещенные вещества по упаковкам и сделал закладки по всему городу. Потом всю информацию он передал оператору.

Молодой человек «втянулся» в преступную деятельность. В октябре он решил получить посылку с партией наркотика около 0,5 килограмма, чтобы потом продать его в городе.

Но довести дело до конца он не смог – преступления пресекли сотрудники полиции, а наркотики изъяли.

Суд вынес вердикт. Следующие 4,5 года парень проведет в колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.

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