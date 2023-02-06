Депутаты обсудили помощь местным производителям в Хабаровске Фото: Законодательная дума Хабаровского края
В Законодательной думе Хабаровского края прошло собрание депутатов. На нем обсудили помощь местным предпринимателям. В заседании общественного совета проекта «Выбирай свое» приняла участие Ирина Зикунова, спикер краевого парламента.
Проект помогает решать вопросы импортозамещения и поддерживать местных предпринимателей. Во время совещания специалисты выявили четыре основные проблемы. Например, распространение товаров по торговым точкам местным производителям непросто. На это влияет и недостаток мест для хранения, и нежелание представителей крупных магазинов работать с местными бизнесменами. Кроме того, о местных компаниях мало рассказывают в СМИ. Кадров, к слову, тоже не хватает – в крае ощущается недостаток технологов.
Ирина Зикунова заявила, что парламент готов помогать настолько, насколько позволит закон.
- В последние годы значительное количество отраслей, главным образом перерабатывающих, не получали свое развитие в силу того, что наша страна была серьезно вовлечена в международный товарообмен. В условиях санкций стало понятно, что большое экономическое пространство с емким собственным спросом совершенно пригодно, чтобы развивать весь спектр отраслевого предложения, - высказалась спикер.
Закдума края готова поддержать налоговое стимулирование производителей продуктов. Среди прочего нужно выполнить и другие задачи: наладить обратную связь и контроль парламента. Также Ирина Валерьевна отметила, что стоит живо реагировать на проблемы и передавать их ответственным органам.
В итоге собравшиеся решили объединить усилия бизнеса, законодательной и исполнительной властей, профильных экспертных и научных организаций, чтобы ускорить реализацию проектов и защитить права местных производителей.
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