В Еврейской автономной области разыскивают поджигателя дома Фото: ГУ МЧС ЕАО

Специалисты МЧС ЕАО ищут виновного в пожаре в нежилом доме. Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы.

Сообщалось, что горит дом по улице Подгорной в поселке Хинганск. Сильный дым заметили соседи и вызвали МЧС. Горел нежилой дом.

На место выехали добровольцы из пожарной команды поселка. Они оперативно ликвидировали огонь, не дав ему распространиться дальше. У дома выгорела часть крыши. Но, к счастью, в пожаре никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Облученскому району. Они уже выяснили предварительную причину пожара. Кто-то поджег дом. Виновника разыскивают.

Соседи рассказали, что дом давно заброшен, электричества и отопления в нем нет. Но это не мешало маргинальным лицам часто там собираться.

По факту пожара проводится проверка. Выясняются ущерб, причиненный огнем и собственник строения.

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