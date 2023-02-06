Компании Хабаровского края и Магаданской области примут участие в Национальной выставке гражданской авиации NAIS

Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 100 компаний со всей России представят свои новейшие разработки на площадках Национальной выставки гражданской авиации NAIS. Среди участников – компании Хабаровского края и Магаданской области. Планируется участие представителей предприятий Китая и Беларуси.

В этом году выставка приурочена к празднованию 100-летия Гражданской авиации России. Юбилейную десятую выставку посвятили отечественным технологиям, которые предоставят возможности для развития и поддержания инфраструктуры гражданской авиации России, а также поспособствуют в достижении целей Транспортной стратегии страны.

Напомним, что Транспортная стратегия, в частности, направлена на повышение транспортной доступности внутри страны, мобильности населения, а также увеличение объема и скорости доставки грузов. Санкционные испытания, с которыми столкнулась Россия, в том числе, повлияли на авиаотрасль. Они простимулировали развитие внутреннего авиастроения, производства, обслуживания, а также создание сети аэропортов гражданской авиации в кратчайшие сроки. NAIS – отличная площадка, на которой представители авиаотрасли смогут встретиться для дальнейшего взаимодействия.

В числе участников NAIS - ФКП «Аэропорты Севера» из Республики Саха (Якутия). Сейчас предприятие объединяет в себе 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. Компания занимается развитием инфраструктуры для авиаобслуживания населения в районах Крайнего Севера, в частности, Северо-Эвенского района Магаданской области.

Кроме того, участие примет Хабаровская компания ООО «Региональный технический центр». Компания является производителем качественной и современной техники и оборудования для обслуживания воздушных судов, пассажиров и грузов, таких как обогреватели воздушных судов, установки противообледенительной обработки воздушного судна, автомобили со специальным подъемным кузовом для погрузки/выгрузки багажа (АПК-10), источники электропитания ВС и иное. Более того, компания - официальный представитель в России четырех ведущих производителей аэродромной техники Китая. В рамках выставки компания представит выпускаемую технику.

Также в выставке будет участвовать Московская объединенная авиастроительная корпорация, в которую входят авиапредприятия Комсомольска-на-Амуре. На предприятиях корпорации разрабатываются «Су», «МиГ», «Ил», а также - Superjet и МС-21.

В рамках выставки пройдет церемония награждения победителей Национальной премии «Воздушные ворота России», Отраслевой премии Skyway Service Award и премии в области поддержки предприятий авиатранспортного и авиастроительного комплекса ТОП-10 NAIS.

В число номинантов премии вошла компания ФКП «Аэропорты Севера».

Посетить выставку можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.