Прямой эфир по вопросам жилищного надзора пройдет 7 февраля в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

7 февраля в 16:00 на официальных страницах правительства Хабаровского края «ВКонтакте» и «Одноклассники» выступит замначальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования Александр Саласин. Он ответит на вопросы пользователей и подведет итоги 2022 года в области жилищного надзора. Трансляция пройдет при поддержке ЦУР региона.

- Задать вопрос можно в комментариях под анонсом прямой трансляции в соцсетях, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Обращения жителей региона будут рассмотрены в прямом эфире. Александр Саласин даст разъяснения и развернутые комментарии по самым волнующим хабаровчан темам.

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