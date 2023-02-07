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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 23:25

Сломаны кости и ушибы по всему телу: 73-летний водитель сбил женщину в Комсомольске

Суд над пожилым водителем, сбившим женщину, пройдет в Комсомольске-на-Амуре
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд над пожилым водителем, сбившим женщину, пройдет в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Суд над пожилым водителем, сбившим женщину, пройдет в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Авария произошла 28 августа примерно в 6:55. Тогда 73-летний водитель «Тойоты Короллы Спасио» ехал по Магистральному шоссе, где в районе дома №39 не ступил дорогу женщине, идущей по зебре. Машина на высокой скорости сбила пешехода. У пострадавшей были диагностированы множественные переломы и ушибы. Ей пришлось долго лежать в больнице и проходить сложную реабилитацию.

- За нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью 64-летней женщины, на мужчину завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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