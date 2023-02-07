Не хотел ехать в участок: хабаровчанин получил срок за избиение полицейского

Мужчине вынесли приговор за нападение на представителя власти в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле 2022 года сотрудник полиции приехал на вызов в один из многоквартирных домов Хабаровска. Он попытался вывести из подъезда на улицу буйного 47-летнего мужчину подшофе, но тот всячески отпирался и сопротивлялся. В какой-то момент он вырвался из рук правоохранителя и ударил его по лицу. Дальше последовало еще несколько выпадов, результатом которых стал сломанный палец у представителя правопорядка.

- За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, на мужчину завели уголовное дело. После разбирательств суд вынес приговор обвиняемому в виде лишения свободы на 3,5 года, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Отбывать наказание хабаровчанин будет в колонии строгого режима.

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