Не хотел ехать в участок: хабаровчанин получил срок за избиение полицейского

Мужчине вынесли приговор за нападение на представителя власти в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В июле 2022 года сотрудник полиции приехал на вызов в один из многоквартирных домов Хабаровска. Он попытался вывести из подъезда на улицу буйного 47-летнего мужчину подшофе, но тот всячески отпирался и сопротивлялся. В какой-то момент он вырвался из рук правоохранителя и ударил его по лицу. Дальше последовало еще несколько выпадов, результатом которых стал сломанный палец у представителя правопорядка.
- За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, на мужчину завели уголовное дело. После разбирательств суд вынес приговор обвиняемому в виде лишения свободы на 3,5 года, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Отбывать наказание хабаровчанин будет в колонии строгого режима.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru