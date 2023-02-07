Снес светофор и опрокинулся: водитель устроил серьезное ДТП в Хабаровске

Автомобиль перевернулся после столкновения с забором в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

6 февраля на Волочаевской в районе дома №22 водитель «Субару» не справился с управлением и устроил аварию. 43-летний мужчина не вписался в полосу, сбил светофорный столб и протаранил забор. От сильного удара иномарка перевернулась и приземлилась на крышу.

- Водитель сел за руль пьяным. Он получил легкие травмы. Медики рекомендовали ему амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Хабаровчан призывают соблюдать правила дорожного движения. Каждый, кто сел за руль пьяным, осознанно идет на нарушение закона и подвергает риску свою и жизни окружающих.

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