Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 февраля 2023 0:33

Снес светофор и опрокинулся: водитель устроил серьезное ДТП в Хабаровске

Автомобиль перевернулся после столкновения с забором в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Автомобиль перевернулся после столкновения с забором в Хабаровске

Автомобиль перевернулся после столкновения с забором в Хабаровске

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

6 февраля на Волочаевской в районе дома №22 водитель «Субару» не справился с управлением и устроил аварию. 43-летний мужчина не вписался в полосу, сбил светофорный столб и протаранил забор. От сильного удара иномарка перевернулась и приземлилась на крышу.

- Водитель сел за руль пьяным. Он получил легкие травмы. Медики рекомендовали ему амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Хабаровчан призывают соблюдать правила дорожного движения. Каждый, кто сел за руль пьяным, осознанно идет на нарушение закона и подвергает риску свою и жизни окружающих.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.