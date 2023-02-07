Хабаровчанка Светлана Шлотгауэр стала лауреатом литературной премии имени Арсеньева

Светлана Шлотгауэр стала лауреатом литературной премии имени Арсеньева Фото: минкультуры Хабаровского края

6 февраля в Дальневосточной государственной научной библиотеке прошла церемония награждения Светланы Шлотгауэр, заслуженного деятеля науки России и эколога Хабаровского края, представительницы Русского географического общества и талантливого литератора. Она стала победительницей литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева.

- Одна из последних ее книг «За горными травами: записки ботаника» - итог экспедиций на север края, многолетней работы в высокогорных сообществах Охотского моря. Издание стало лучшим в номинации «Короткая проза» в 2022 году. Больше 30 лет Светлана Шлотгауэр совершенствует и приумножает свои знания, передавая их новым поколениям, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

По поручению губернатора региона Михаила Дегтярева Светлане Шлотгауэр в качестве подарка вручили ноутбук.

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