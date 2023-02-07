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НовостиОбщество7 февраля 2023 0:55

Хабаровчанка Светлана Шлотгауэр стала лауреатом литературной премии имени Арсеньева

Она присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока
Александра ЯВИЩЕНКО
Светлана Шлотгауэр стала лауреатом литературной премии имени Арсеньева Фото: минкультуры Хабаровского края

Светлана Шлотгауэр стала лауреатом литературной премии имени Арсеньева Фото: минкультуры Хабаровского края

6 февраля в Дальневосточной государственной научной библиотеке прошла церемония награждения Светланы Шлотгауэр, заслуженного деятеля науки России и эколога Хабаровского края, представительницы Русского географического общества и талантливого литератора. Она стала победительницей литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева.

- Одна из последних ее книг «За горными травами: записки ботаника» - итог экспедиций на север края, многолетней работы в высокогорных сообществах Охотского моря. Издание стало лучшим в номинации «Короткая проза» в 2022 году. Больше 30 лет Светлана Шлотгауэр совершенствует и приумножает свои знания, передавая их новым поколениям, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

По поручению губернатора региона Михаила Дегтярева Светлане Шлотгауэр в качестве подарка вручили ноутбук.

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