Школьники Хабаровского края пройдут итоговое собеседование по русскому языку 8 февраля

13 тысяч девятиклассников пройдут итоговое собеседование по русскому языку в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдет 8 февраля. Задания выполнят 13,3 тысячи учеников из 342 школ края. Те, кто получит зачет, будут допущены к ЕГЭ. Ученикам нужно будет пройти проверку навыков устной речи. На выполнение заданий дается в среднем 15-16 минут.

- Во время собеседования школьники выполнят четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с дополнением информацией, монолог по одной из выбранных тем. Нужно будет описать фото, рассказать историю или порассуждать над одной из предложенных проблем. Четвертое задание - это диалог с экзаменатором. Всего можно набрать 20 баллов, а для зачета нужно получить 10 баллов, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Детям с ограниченными возможностями здоровья на выполнение заданий дается 45 минут. Результаты собеседования станут известны после 22 февраля. Те, кто не сможет получить зачет, смогут пересдать задания 15 марта и 15 мая.

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