Школьники Хабаровского края изучат бизнес-анализ и программную разработку

Школьники изучат бизнес-анализ и программную разработку Фото: минобрнауки Хабаровского края

Для школьников края подготовили новый «Урок цифры» по теме «Анализ в бизнесе и программной разработке». Его можно пройти на сайте с 13 февраля по 12 марта. Также занятия проведут в школах для учеников всех классов. Информация поделена на блоки, рассчитанные на определенный возраст детей.

- Школьники познакомятся с анализом данных на примере малого бизнеса и разработкой компьютерных программ, получат практические навыки бизнес-анализа, построения гипотез и работы с дашбордами, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Занятие включает лекцию в видеоформате и игровой тренажер, который поможет детям закрепить знания на практике.

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