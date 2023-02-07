Стрелки Хабаровского края заработали четыре медали на первенстве России

Стрелки Хабаровского края стали призерами первенства России Фото: Федерация пулевой стрельбы России

В Ижевске прошли соревнования по пулевой стрельбе, в которых приняли участие 490 спортсменов в возрасте до 21 года. Хороший результат на первенстве России показали стрелки из Хабаровского края, взявшие четыре медали. Сборная региона, в которую вошли Полина Маковецкая, Мила Янкевич и Екатерина Павлига, победила в стрельбе по движущейся мишени. В личном зачете бронзовым призером стала Полина Маковецкая.

- Хабаровчанка лидировала с отрывом больше 40 очков, показав результат мастера спорта международного класса. В финале Полина уступила преимущество. В упражнении «движущаяся мишень смешанная скорость» она показала лучший результат – 372 очка. А Владислав Макаров попал в финал с шестым результатом в стрельбе из пистолета, завершив соревнование на четвертом месте. Ему не хватило два бала, чтобы получить медаль, - сказал Борис Суховетченко, тренер Полины Маковецкой.

Серебряным призером первенства в стрельбе из пневматики стал Данил Мозжухин.

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