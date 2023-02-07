Экспортеры Хабаровского края выходят на казахстанский рынок Фото: Правительство Хабаровского края

Площадка LiveMaster.ru – казахстанский сервис, с помощью которого экспортеры Хабаровского края расширяют рынок сбыта товаров, произведенных в регионе. Это помогает предпринимателям увеличить доходы и нарастить объемы выпускаемой продукции.

- Когда аккаунты наших производителей были заблокированы на многих зарубежных площадках, казахстанский сервис стал наиболее удобной платформой. Сейчас на ней работают уже больше 10 предпринимателей, - сказала Анастасия Молокова, директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края.

На площадке торгуют сувенирами, аксессуарами, косметикой, кондитерскими изделиями и другими товарами. Платформа входит в ТОП-10 самых перспективных сервисов для российских производителей. Центр поддержки экспорта помогает краевым компаниям освоить азы торговли на зарубежном ресурсе. Получить поддержку можно бесплатно. Условия описаны на сайте Центра.

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