23 «Точки роста» откроются в Хабаровском крае в 2023 году Фото: пресс-служба Хабаровского района

«Точка роста» - образовательный центр естественно-научного и технологического направлений. В 2023 году в 14 районах края появится 23 таких центра в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели выделено 50 миллионов рублей. «Точки роста» откроются в школах небольших городов и сел. Их оснастят оборудованием, чтобы дети могли изучать новые технологии, развивать креативное мышление, заниматься творческой, научной и проектной работами.

– Для детей это в первую очередь возможность получать современное образование технического и естественно-научного профиля. В центрах педагоги будут обучать детей шахматам и робототехнике, готовить школьников к олимпиадам и поступлению в профзаведения, – рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

На данный момент в регионе уже открыто 114 «Точек роста», где занимаются больше 17 тысяч школьников.

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