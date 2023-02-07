Почти 5,5 тысяч хабаровчан заболели ОРВИ и гриппом за неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ превышен почти на семь процентов. Только за последнюю неделю с симптомами вирусных заболеваний к врачам обратились 5 456 человек. Хабаровчанам рекомендуют соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться гриппом и ОРВИ. Нужно мыть руки с мылом, носить маски в общественных местах, избегать контактов с заболевшими людьми.

Напомним, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом также остается сложной. В Хабаровском крае только за последнюю неделю было зарегистрировано 310 новых случаев заражения. 12 человек были госпитализированы из-за осложнений болезни.

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