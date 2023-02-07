Рейс «Хабаровских авиалиний» в Богородское задержался по техническим причинам

Рейс в тот же день совершил два рейса Фото: пресс-служба авиакомпании «Хабаровские авиалинии»

6 февраля в аэропорту Хабаровска был задержан рейс 469 авиакомпании «Хабавиа» по маршруту Хабаровск - Богородское. С задержкой в два часа воздушное судно все-таки вылетело из аэропорта.

- Самолет Let-410 c бортовым номером RA-67083 вернулся с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы 23R на место стоянки по технической причине, - написал телеграм-канал, который отслеживает происшествия в мире авиации.

Это воздушное судно поступило в парк «Хабаровских авиалиний» летом 2021 года и с тех пор эксплуатируется на рейсах внутри Хабаровского края.

- Это довольно-таки рядовая история. Самолет - сложная техника. Именно по этой причине их тщательно проверяют в целях безопасности пассажиров и экипажа. Авиационно-техническая служба авиакомпании не выпускает самолеты, не убедившись в их исправности. Иногда для этого требуются дополнительные проверки, - рассказали «КП» - Хабаровск» в авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Самолет в тот же день выполнил рейс в Богородское и в обратном направлении без происшествий.

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