Хабаровский край получил субсидию на развитие детских лагерей Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в этом году появятся новые корпуса загородных детских лагерей. Речь идет о региональном детском центре «Созвездие» в районе имени Лазо и центре для активной молодежи «Шарголь» в Комсомольском районе. Здесь совсем скоро появятся четыре новых здания - по два в каждом. Это стало возможно благодаря федеральной субсидии, которую получил край, размером 78,5 миллиона рублей.

В минобразования региона рассказали, что закончить строительство корпусов планируют к началу лета. Благодаря этому больше юных хабаровчан сможет отдохнуть и поправить здоровье на длинных каникулах.

В «Созвездии» благодаря этому смогут разместить еще 102 ребенка. Здания расположатся на территории дружины имени Бонивура. Пока спальные корпуса детского центра вмещают 146 детей. Также здесь есть столовая, медпункт, стадион и концертная площадка.

- Мы осмотрели территорию и можем сказать, что «Бонивур» готов к реализации программы. Она будет действовать до 2030 года, в дальнейшем мы планируем выделять субсидии на модернизацию стационарных детских загородных оздоровительных лагерей, - рассказала Наталья Кочеткова, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.

По планам в Хабаровском крае этим летом в лагерях с дневным пребыванием отдохнут больше 72 тысяч детей. Их готовы принять свыше 400 организаций, сообщают в региональном правительстве.

Кроме того, родители могут сэкономить на путевках. Напомним, что по поручению губернатора Михаила Дегтярева в регионе действует мера поддержки по компенсации части затрат на их покупку. В прошлом году мамы и папы сэкономили больше 56 миллионов рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.