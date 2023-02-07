Сергей Кравчук возглавил рейтинг мэров ДФО в «Медиалогии»
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук занял первое место в январском рейтинге «Медиалогии» среди всех глав городов Дальнего Востока. Его медиаиндекс составил 9 830,1, что почти вдвое больше, чем у следующего за ним главы Благовещенска Олега Имамеева с результатом 5 707. В десятку лидеров также вошли (по убыванию):
- Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск);
- Евгений Ярилов (Чита);
- Константин Шестаков (Владивосток);
- Евгений Григорьев (Якутск);
- Андрей Гринишин (врио главы администрации Читы);
- Максим Семенов (Биробиджан);
- Константин Брызгин (Петропавловск-Камчатский);
- Игорь Шутенков (Улан-Удэ).
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