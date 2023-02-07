Сергей Кравчук возглавил рейтинг мэров ДФО в «Медиалогии» Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук занял первое место в январском рейтинге «Медиалогии» среди всех глав городов Дальнего Востока. Его медиаиндекс составил 9 830,1, что почти вдвое больше, чем у следующего за ним главы Благовещенска Олега Имамеева с результатом 5 707. В десятку лидеров также вошли (по убыванию):

- Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск);

- Евгений Ярилов (Чита);

- Константин Шестаков (Владивосток);

- Евгений Григорьев (Якутск);

- Андрей Гринишин (врио главы администрации Читы);

- Максим Семенов (Биробиджан);

- Константин Брызгин (Петропавловск-Камчатский);

- Игорь Шутенков (Улан-Удэ).

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