Медный концентрат начали выпускать на ГОК «Правоурмийский» в Хабаровском крае Фото: Русолово

В Хабаровском крае на производственном комплексе «Правоурмийский» начали выпускать медный концентрат. Над этим работают специалисты компании «Русолово», сообщили в пресс-службе организации.

Пока предприятие выпускает лишь два вида концентратов - оловянный и вольфрамовый. Но в составе руды Правоурмийского месторождения достаточно и меди, говорят специалисты. Чтобы можно было извлекать и ее, сейчас компания начала использовать установку местной флотации. Кроме того, сотрудники «Русолово» создают уникальное сочетание реагентов, чтобы в извлеченном концентрате был как можно меньше мышьяка.

- Благодаря внедрению новых технологий мы повышаем эффективность производства, расширяя список выпускаемых продуктов. Правоурмийский станет вторым объектом, где будет организован выпуск медного концентрата - до этого производство уже было налажено на комплексе Солнечный. Летом 2022 года благодаря запуску шеелитовой флотации в Солнечном началось производство вольфрамового концентрата, - рассказал Николай Радько, гендиректор компании.

Специалисты «Русолово» с 2021 года исследовали возможность получения медного концентрата с содержанием серебра. В итоге у них получилось разработать технологии, благодаря которым получится выпускать материал высокого качества с содержанием 30-35 процентов меди и 700 граммов на тонну серебра.

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