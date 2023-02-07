Концепцию развития наружной рекламы представили мэру Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске меняют атмосферу города. Делать это планируют с помощью изменения наружной рекламы. Концепцию ее развития представили главе краевой столицы специалисты Ассоциации производителей и операторов наружной рекламы.

Специалисты разработали макет, на котором показали, как может измениться гостевой маршрут, если на нем появятся видеоэкраны.

- Современная реклама создает совершенно другую атмосферу в городе. Она должна быть удобной и красивой - прежде всего для потребителей. Я считаю, что те щиты, которые размещены на некоторых улицах Хабаровска, это прошлый век. Сегодня мы увидели новый подход. Уверен, работа в этом направлении будет продолжаться, - сказал Сергей Кравчук.

По словам Евгения Соловьева, заммэра и директора департамента муниципальной собственности, в городе сейчас есть больше 1900 стендов. И среди их многообразия нужно навести порядок - такую задачу поставил мэр. Пока работа продолжается: специалисты и днем, и ночью проверяют баннеры на соответствие. То, что находится в плохом состоянии, быстро исчезает с улиц. При этом растет количество цифровой рекламы - сейчас в городе насчитывается около 100 таких конструкций.

Концепция развития наружной рекламы Сергею Кравчуку понравилась. Представители ассоциации же отметили, что работа над этим будет интересна и жителям города тоже. Но на то, чтобы воплотить идею в жизнь, предпринимателям понадобится два года.

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