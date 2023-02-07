Снежный день обещают Хабаровскому краю 8 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозу, погода в Хабаровском крае 8 февраля заставит жителей одеться потеплее. В регионе опять похолодает. На юге ночью будет от -21 до -26, а днем от -11 до -16. В центре края ожидается от -22 до -37 ночью и от -9 до -24 днем. В северной части ночью столбик термометра покажет от -24 до -35, а днем от -17 до -25.

Во всех районах ожидается небольшой снег. Осадки дополнятся ветром, который будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.

В Хабаровске 8 февраля погода не будет снежной. Вероятность осадков в краевой столице будет стремиться к нулю. Температура ночью упадет от -21 до -23, а днем будет не больше 15-17 градусов мороза.

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