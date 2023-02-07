Хабаровчане празднуют 100-летие со дня рождения писателя Николая Наволочкина
Фото: Правительство Хабаровского края
Николай Наволочкин - автор произведений «Каникулы кота Егора», «Амурские версты», «Жили-были...» и других. Издания выдающегося автора стали неотъемлемой частью дальневосточной, русской литературы. В этом году 5 января писателю исполнилось бы 100 лет.
- Учреждения культуры Хабаровского края организовали мероприятия, посвященные жизни автора и его творчеству. В городе пройдут театрализованное представление и детский праздник, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Николай Наволочкин был главредом журнала «Дальний Восток» в течение 10 лет - с 1977 до 1987. Ему также был присвоен статус почетного гражданина Хабаровска.
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