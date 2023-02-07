Женскую волейбольную команду «Самородок» возродят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

О возрождении профессионального волейбола заговорили в правительстве Хабаровского края. Об этом юные волейболистки и представители федерации волейбола поговорили на встрече с губернатором Михаилом Дегтяревым, которая прошла в спорткомплексе стадиона имени Ленина. По словам главы региона, волейбол сейчас - самый популярный вид спорта в крае. Им занимается около 17 тысяч человек.

- Наши волейболисты не раз становились призерами Олимпийских игр. В 1972 году бронзовые медали в составе сборной СССР выиграл Леонид Зайко из Советской Гавани, комсомольчанин Юрий Бережко был в числе победителей игр в Лондоне в 2012 году, а в 2021 году Андрей Голубев из Советско-Гаванского района в составе национальной сборной России стал серебряным призером в Токио, - рассказал Михаил Дегтярев.

Губернатор вспомнил богатую историю женского волейбола того времени. Тогда в Хабаровском крае был местный клуб «Самородок». Команда просто блистала на федеральном уровне, завоевывая множество наград. Но, к сожалению, в 2012 году она распалась.

Поэтому правительство решило возродить эту историю и сформировать новую команду. Работа уже идет полным ходом. Планы у губернатора грандиозные: уже в следующем сезоне спортсменки должны выступить в высшей лиге чемпионата России.

У появления профессионального клуба есть несколько плюсов. Во-первых, это развитие волейбола как вида спорта в дальнейшем, а, во-вторых, вырастет спрос на специализированные спортзалы. Этот вопрос Дегтярев уже поручил проработать министерству спорта и федерации.

Во время встречи спортсмены обсудили с главой региона и празднование 100-летнего юбилея отечественного волейбола. В честь такой даты в Хабаровске впервые пройдет фестиваль волейбола на кубок губернатора. Он состоится в спорткомплексе имени Ленина с 23 по 26 февраля. Уже поступило 48 заявок от спортсменов семи регионов. Это не только хабаровчане, но и забайкальцы, сахалинцы, амурчане, а также команды Приморского и Камчатского краев и ЕАО.

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