Хабаровчане не хотят пересаживаться на электромобили Фото: Василий Вахрин

Сервис SuperJob опубликовал результаты опроса, в котором участвовали хабаровчане с 16 января по 6 февраля 2023 года. У жителей краевой столицы интересовались, готовы ли они сменить обычное авто на электрокар. Оказалось, что только 21% опрошенных думает о том, чтобы пересесть на экотранспорт. А семь из 10 человек не хотят отказываться от топливных машин.

Основным аргументом для отказа служит плохо развитая инфраструктура для электромобилей. Еще проблемой хабаровчане видят сложный климат региона.

Больше всего согласных пересесть на электрокар среди мужчин - 25%, в то время как среди женщин желающих только 18%.

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