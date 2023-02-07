Переправа через реку Хор открылась в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Новая ледовая переправа открылась в районе населенного пункта Среднехорский. Дорога проходит через реку Хор в районе имени Лазо. Ее протяженности составила 150 метров.

- На учете в регионе уже 27 переправ. Семь из них - в районе имени Лазо, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Каждый из взятых на учет зимников отвечает требованиям безопасности. Ездить по переправе можно только в строго отведенной для этого полосе, ограниченной вехами. Толщина льда и состояние дороги находится под постоянным контролем специалистов краевого МЧС.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.