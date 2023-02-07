Мужчина продал арендованную приставку в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летний житель Комсомольска обратился в полицию, рассказав о том, что сдал свою игровую приставку в аренду. Когда действие договора закончилось, консоль назад так никто и не вернул. Связаться с мужчиной, который взял устройство на время, у жителя Города юности не получилось. Все его звонки и сообщения оставались без ответа. Ущерб он оценил в 29,2 тысячи рублей.

- По подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 45-летний комсомольчанин. С его слов, приставку, два джойстика и четыре диска с играми он сдал в комиссионку за 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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