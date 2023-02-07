Следком Магадана завел уголовное дело за мошенничество при проведении капремонта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На индивидуального предпринимателя из Магадана завели уголовное дело за похищение двух миллионов рублей при выполнении капремонт дома. Нарушение выявила областная прокуратура, проверяя соблюдение закона в сфере ЖКХ.

По версии следствия, в апреле 2021 года Фонд капремонта Магаданской области заключил договор подряда с местным индивидуальным предпринимателем. По контракту тот должен был отремонтировать фасад многоквартирного дома в Магадане по Портовой, 5.

Ремонт подрядчик выполнил, но некачественный. Желая сэкономить, он покупал более дешевые материалы, не соответствующие проекту. В итоге пострадали несколько крылец дома, на которых установили плохие декоративные элементы. В акт выполненных работ предприниматель вносил ложные сведения о том, что при ремонте использовались материалы высшего уровня.

- В результате противоправных действий за фактически не оказанные услуги предпринимателю выплачено свыше двух миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Все собранные доказательства прокуратура направила в следком, там уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается, его контролируют специалисты надзорного органа.

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