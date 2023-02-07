Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 6:27

Следком Магадана завел уголовное дело за мошенничество при проведении капремонта

По версии следствия, предприниматель похитил два миллиона рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
Следком Магадана завел уголовное дело за мошенничество при проведении капремонта

Следком Магадана завел уголовное дело за мошенничество при проведении капремонта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На индивидуального предпринимателя из Магадана завели уголовное дело за похищение двух миллионов рублей при выполнении капремонт дома. Нарушение выявила областная прокуратура, проверяя соблюдение закона в сфере ЖКХ.

По версии следствия, в апреле 2021 года Фонд капремонта Магаданской области заключил договор подряда с местным индивидуальным предпринимателем. По контракту тот должен был отремонтировать фасад многоквартирного дома в Магадане по Портовой, 5.

Ремонт подрядчик выполнил, но некачественный. Желая сэкономить, он покупал более дешевые материалы, не соответствующие проекту. В итоге пострадали несколько крылец дома, на которых установили плохие декоративные элементы. В акт выполненных работ предприниматель вносил ложные сведения о том, что при ремонте использовались материалы высшего уровня.

- В результате противоправных действий за фактически не оказанные услуги предпринимателю выплачено свыше двух миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Все собранные доказательства прокуратура направила в следком, там уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается, его контролируют специалисты надзорного органа.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.