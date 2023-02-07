Одолжил позвонить: хабаровчанин сбежал с рабочего места со смартфоном коллеги

Мужчина украл телефон у коллеги в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина находился на работе, когда к нему подошел коллега и сказал, что ему нужно срочно позвонить. Он попросил телефон на несколько минут. Потерпевший дал ему свой смартфон за 30 тысяч рублей, а через несколько мгновений потерял сослуживца из виду. Подождав немного, он обратился в полицию с заявлением о краже.

- Подозреваемый ушел с работы с чужим телефоном. Раньше 30-летний мужчина уже дважды привлекался к ответственности за кражи. С его слов, он продал телефон коллеги случайному прохожему за восемь тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители завели уголовное дело. За кражу хабаровчанину грозит до пяти лет колонии. Сейчас он ждет суда под подпиской о невыезде.

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