Депутаты Хабаровской городской думы приняли участие в донорской акции

Для депутатов донорство уже стало традицией. Фото: Хабаровская городская дума

Все желающие стать донором предварительно проходят обязательный осмотр, в ходе которого медработники оценивают общее состояние организма и допускают к донации.

Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний, а его вес больше 50 килограммов.

На станции переливания рассказали, что мужчины сдают кровь пять раз в год, а женщины - четыре. Объем донации определяет врач, назначает либо 350 миллилитров, либо 450 миллилитров.

Для многих из муниципальных депутатов это уже не первая донация.

«Одна донация занимает примерно 10-15 минут, но зато может спасти три жизни. Для нас донорство стало уже традицией, я сдаю кровь уже в 14 раз. Здоровье человека - это одно из важнейших направлений народной программы нашей партии «Единая Россия», и своим примером мы показываем, что можно и нужно не просто ждать каких-то изменений, а менять мир самостоятельно, помогать тем, кому это нужно», - отметил Александр Федчишин, депутат городской думы.

Каждый год в переливании крови нуждаются полтора миллиона россиян. Есть люди, которые нуждаются в препаратах крови пожизненно. Это, в первую очередь, пациенты с гемофилией. В донорской крови также нуждаются пациенты с онкологическими заболеваниями, хирургической патологией, с травмами, ожогами, обострениями хронических заболеваний.

В Хабаровске сдать кровь можно по адресу: улица Волочаевская, 46, а в Комсомольске-на-Амуре - по адресу: улица Севастопольская, 53.